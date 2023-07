Une petite flûte Grand-Théâtre Bordeaux, 7 juin 2024, Bordeaux.

Une petite flûte 7 et 9 juin 2024 Grand-Théâtre

Opéra participatif | Nouvelle production

La Flûte enchantée de Mozart a connu un succès immense. Elle est ici adaptée pour les enfants qui tous sont invités à chanter dans la salle. On retrouve dans l’histoire les personnages célèbres : le couple idéal (Tamino et Pamina), le couple comique (Papageno et Papagena)… et bien sûr la terrible Reine de la nuit.

Coproduction Théâtre des Champs-Élysées, Atelier Lyrique de Tourcoing, Opéra de Reims.

Avec le concours des ateliers de l’Opéra National de Bordeaux

Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

2024-06-07T10:00:00+02:00 – 2024-06-07T11:30:00+02:00

2024-06-09T15:00:00+02:00 – 2024-06-09T16:30:00+02:00