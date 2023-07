Icônes rock Grand-Théâtre Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Icônes rock Grand-Théâtre Bordeaux, 2 juin 2024, Bordeaux. Icônes rock Dimanche 2 juin 2024, 11h00 Grand-Théâtre Concert De Queen à Phil Collins, la culture rock envahit la scène lors de ce concert décalé, énergique et impertinent ! Artiste du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux, Olivier Bekretaoui prête sa voix de ténor à cette escapade musicale, accompagné du Directeur du Chœur Salvatore Caputo aux claviers. Une preuve que la musique repousse la frontière des genres musicaux… Sans compter que la danse — grâce à la complicité d’Eric Quilleré, Directeur du Ballet — sera également de la partie ! Avec dégustation organisée

par le Syndicat Viticole de Pessac-Léognan

Pass dégustation 8 € (gratuit – de 12 ans) En savoir plus Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2936 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

