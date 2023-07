Les Saisons Grand-Théâtre Bordeaux, 29 mai 2024, Bordeaux.

Les Saisons 29 – 31 mai 2024 Grand-Théâtre

Danse | Création

Pour sa nouvelle création, Thierry Malandain réunit au sein d’un même programme les Quatre saisons de Vivaldi et les Quatre saisons composées par un contemporain de Vivaldi s’étant établi à Paris : Giovanni António Guido. Mettre en regard ces deux compositions s’avère un pari audacieux, car en dehors du fait d’être contemporaines et de célébrer la nature, elles sont très différentes. Cette prochaine création du chorégraphe biarrot sera aussi passionnante à suivre quand on connait son scrupule à respecter l’intégrité d’une partition et la musicalité revendiquée de son écriture. Avec Les Saisons, Thierry Malandain poursuit avec cohérence le sillon creusé avec ses derniers ballets autour des rapports de l’Humanité avec le Vivant et la Nature.

Coproducteurs, Château de Versailles Spectacles – Opéra Royal de Versailles, Festival de Danse de Cannes – Côte d’Azur France, Teatro Victoria Eugenia – Ballet T – Ville de Donostia San Sebastián, Opéra de Saint-Etienne, Theater Bonn – Allemagne, CCN Malandain Ballet Biarritz

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2853 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-29T20:00:00+02:00 – 2024-05-29T21:30:00+02:00

2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00