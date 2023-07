Quatuors basques Grand-Théâtre Bordeaux, 7 avril 2024, Bordeaux.

Quatuors basques Dimanche 7 avril 2024, 11h00 Grand-Théâtre

Concert de musique de chambre

Juan Crisostomo de Arriaga, Quatuor à cordes n° 3

Jesus Guridi, Quatuor à cordes n° 1

Dans la grande histoire du quatuor à cordes, qui est née au XVIIIe siècle à Vienne, quelques chapitres sont restés dans l’ombre, comme les musiques écrites par ces deux compositeurs basques aux sonorités romantiques et si originales. Juan Crisostomo de Arriaga est né à Bilbao en 1806. Musicien de génie, il disparait trop tôt, à l’âge de vingt ans, laissant à la postérité des quatuors enflammés et lyriques contemporains de ceux de Beethoven. Jesus Guridi grandit lui aussi à Bilbao. Son premier quatuor (1934) est assez proche du style clair et élégant de Maurice Ravel.

Avec dégustation organisée

par le Syndicat Viticole de Pessac-Léognan

Pass dégustation 8 € (gratuit – de 12 ans)

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-07T11:00:00+02:00 – 2024-04-07T12:00:00+02:00

