Mauvais sucre Grand-Théâtre Bordeaux, 22 mars 2024, Bordeaux.

Mauvais sucre 22 et 23 mars 2024 Grand-Théâtre

Danse

Avec Mauvais sucre, Gilles Baron, propose de fédérer les enfants de classes de Cp et Ce1 autour d’un dispositif créatif, basé sur l’essence même de la vie : la combustion de l’énergie et d’appartenance au groupe. Rien n’est prémédité, tout se construit autour des enfants, en rebondissant sur leurs réactions, en s’adaptant à leur disponibilité, leur capacité de concentration, leurs états, leurs réponses. Chaque classe bénéficie d’ateliers chorégraphiques, d’une durée de 18 heures et présente une chorégraphie de 10 minutes sur la scène du Grand-Théâtre.

Coréalisation Association Origami, Opéra National de Bordeaux

Avec le soutien de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T14:30:00+01:00 – 2024-03-22T15:45:00+01:00

2024-03-23T11:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:15:00+01:00