Gironde Pierre Hantaï Grand-Théâtre Bordeaux, 20 mars 2024, Bordeaux. Pierre Hantaï Mercredi 20 mars 2024, 20h00 Grand-Théâtre Récital clavecin Johann Sebastian Bach

Variations Goldberg
Grand-Théâtre
Place de la comédie, 33000 BORDEAUX
Bordeaux 33000 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

