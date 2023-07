Midi musical Grand-Théâtre Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Midi musical Grand-Théâtre Bordeaux, 20 mars 2024, Bordeaux. Midi musical Mercredi 20 mars 2024, 12h30 Grand-Théâtre Récital vocal Airs d’opéras et mélodies de Richard Wagner, Giacomo Puccini, Amilcare Ponchielli, Carlos Gardel, Jacques Offenbach, Franz Lehár Au dernier concours international de chant lyrique de Marmande, Lucie Peyramaure s’est vue distinguée par quatre prix lors de cette cérémonie : le Grand Prix, le Prix du Public, le Prix du Théâtre Meiningen et le Prix OFQJ Lyrichorégra 20. Sa carrière connaît un élan très prometteur et elle fait ses débuts à l’Opéra National de Bordeaux avec ce récital. En savoir plus Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2939 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Grand-Théâtre Adresse Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Ville Bordeaux

