Golden Hour Grand-Théâtre Bordeaux, 6 mars 2024, Bordeaux.

Golden Hour 6 – 17 mars 2024 Grand-Théâtre

Danse | Nouvelle production

Hans Van Manen Frank Bridge Variations – Entrée au répertoire

Sol León & Paul Lightfoot Step Lightly

Christopher Wheeldon Within the Golden Hour – Entrée au répertoire

Deux entrées au répertoire du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux marquent ce programme en forme de prélude au printemps. Du Royal Ballet de Londres au New York City Ballet, en passant par le Sadler’s Wells Theatre ou le Ballet National du Canada, Christopher Wheeldon déploie son vocabulaire chorégraphique à la frontière du contemporain et du néo-classique. Within the Golden Hour — avec un climat lumineux dominé par le rouge et jouant avec la sensation d’ombres chinoises — semble, par sa fluidité et la limpidité des mouvements, célébrer le crépuscule. Quant aux virtuoses et nocturnes Frank Bridge Variations de la star néerlandaise de la danse Hans Van Manen, elles laissent aux corps — dans une atmosphère sombre où l’obscur déploie ses nuances — le soin de sculpter l’espace avec une virtuosité constamment au service de l’esthétique.

Production Opéra National de Bordeaux – Avec le concours des Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

