The Altiste Grand-Théâtre Bordeaux, 3 mars 2024, Bordeaux.

Concert du dimanche

Antón Dvořák, danse slave en mi mineur

Garth Knox, variations sur un thème de Marin Marais

Kurt Weill, Kiddush

Giacomo Puccini, Madame Butterfly

Astor Piazzolla, Tango

George Gershwin, It ain’t necessarily so (extrait de Porgy and Bess)

Maurice Ravel, Pavane pour une infante défunte

Gilles Apparailly, The altiste

Diana Soh, My Other Self

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-03T11:00:00+01:00 – 2024-03-03T12:00:00+01:00

