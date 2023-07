Jordi Savall Grand-Théâtre Bordeaux, 6 février 2024, Bordeaux.

Jordi Savall Mardi 6 février 2024, 20h00 Grand-Théâtre

Concert sur instruments d’époque

Folias & Canarios

Diego Ortiz, Recercadas sobre Tenors

Gaspar Sanz, Jacaras & Canarios

Pedro Guerrero, Moresca

Juan Garcia de Zespedes, Guaracha

Joan Cabanilles, Folias

António Martín y Coll, Diferencias sobre las folías

Santiago de Murcia, Fandango

Francisco Correa de Arauxo, Glosas sobre Todo el mundo en general

Les folias, canarios, fandangos, morescas… attestent de l’usage irrésistiblement entraînant que l’on peut faire de la basse obstinée. Les rythmes et mélodies contrastées de ces danses anciennes soulignent la diversité, la vigueur et l’ampleur du patrimoine musical ibérique. Humaniste ouvert sur le monde, musicien immense et incomparable défenseur de ce répertoire, Jordi Savall célèbre ici son Espagne, virevoltante, intemporelle et incandescente.

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T21:30:00+01:00

