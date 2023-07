La Traviata revisited Grand-Théâtre Bordeaux, 3 février 2024, Bordeaux.

La Traviata revisited 3 et 4 février 2024 Grand-Théâtre

Opéra | nouvelle production

Cette nouvelle académie regroupe de jeunes artistes en émergence sélectionnés pour être accueillis en résidence pendant un an par l’Opéra National de Bordeaux et par plusieurs partenaires en vue de mettre en œuvre un projet créatif autour d’un grand opéra du répertoire. Pendant plusieurs mois, ces jeunes artistes travaillent ensemble dans l’esprit d’un atelier collaboratif, pour faire naître une adaptation libre et engagée de La Traviata de Giuseppe Verdi. L’histoire de la Traviata est tragiquement contemporaine : femme indépendante, elle paie le prix de sa liberté…

Avec le soutien du Ministère de la Culture

En partenariat avec la Ferme de Villefavard en Limousin – Avec le concours des Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux

Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

Grand Mécène de l’Académie

Avec le soutien du Château de Ferrand S.A.S.

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:45:00+01:00

2024-02-04T15:00:00+01:00 – 2024-02-04T16:45:00+01:00