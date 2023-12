Rencontre autour de Pierre Loti Grand-Théâtre Bordeaux, 24 janvier 2024, Bordeaux.

Rencontre autour de Pierre Loti Mercredi 24 janvier 2024, 18h00 Grand-Théâtre

Début : 2024-01-24T18:00:00+01:00 – 2024-01-24T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-24T18:00:00+01:00 – 2024-01-24T19:30:00+01:00

Rendez-vous au Grand-Théâtre.

Pierre Loti – Cette éternelle nostalgie : pages de journal

“Marin et voyageur infatigable, Loti raconte ses épopées. Il y apparaît également tantôt contrebandier, académicien, joueur de pelote basque, organisateur de fêtes costumées, mari résigné, amant infatigable, père attentif et fils aimant.” ©Electre2023

Pierre Loti – Soldats bleus : journal intime (1914-1918)

« 1914, au tout début de la guerre, le capitaine de vaisseau Pierre Loti se bat auprès de l’état-major pour être mobilisé et envoyé au front. Officier de liaison, il parcourt la zone de combat, rencontre poilus et généraux, témoigne. Il découvre les villes sinistrées, raconte dans son style à la fois précis et épique l’horreur de la guerre. Mais, en même temps, il continue de mener une vie mondaine. » ©Electre2023

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat et de l’opéra national de Bordeaux : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

