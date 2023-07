Les Pêcheurs de perles Grand-Théâtre Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux.

Les Pêcheurs de perles 20 – 26 janvier 2024 Grand-Théâtre

Opéra

Mêlant habilement lyrisme à la française et exotisme oriental alors très vogue en France dans les années 1860, cet opéra chante l’amour entre Nadir et Leïla sur l’Ile de Ceylan. Bizet explore tour à tour les thèmes de l’amitié, de la jalousie et de la rédemption. Le metteur en scène Yoshi Oïda préserve la poésie délicate de l’œuvre sans chercher à se mettre en avant, comme pour laisser le destin des personnages s’exprimer dans un décor inspiré des toiles vaporeuses de Turner. Les lumières de Fabrice Kebour « transforment magiquement le jour en nuit, en aube, en orage » écrit un journaliste en 2017, lors de la création à Bordeaux.

Coproduction Opéra Comique, Opéra Royal de Wallonie, Opéra National de Bordeaux – Avec le concours des Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux

Opéra capté par France Musique

Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2839 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:15:00+01:00

2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:15:00+01:00