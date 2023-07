Giselle Grand-Théâtre Bordeaux, 6 décembre 2023, Bordeaux.

Giselle 6 – 31 décembre Grand-Théâtre

Danse | Nouvelle production

Chorégraphie d’après Jean Coralli et Jules Perrot | Musique, Adolphe Adam

Le célèbre ballet romantique Giselle n’a pas livré tous ses secrets. Et quand il est scénographié par matali crasset, l’une des figures les plus singulières du design actuel, la danse effectue une sorte de grand écart entre tradition et modernité. « Le récit de Giselle — précise matali crasset — nous parle de manière très directe et universelle. Il évoque la confrontation entre deux mondes : le monde d’en haut, déconnecté des réalités ; et le monde d’en bas, qui a les pieds sur terre et qui défend la culture du vivant. Giselle reste un ballet classique dans lequel le personnage principal est en fait le tutu : un cône qui devient la forme leitmotiv de toute la scénographie et des costumes réalisés en collaboration étroite avec les équipes de l’Opéra. ». Dans cette nouvelle production, les gestes des danseurs n’ont pas changé, tout comme les tutus romantiques. Cette histoire éternelle se poursuit simplement dans un cadre nouveau.

Production Opéra National de Bordeaux – Avec le concours des Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux

Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild pour la version Jeune Public

*31 décembre Tarif 2 : de 10 à 100 €

** Version courte

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-12-06T20:00:00+01:00 – 2023-12-06T22:10:00+01:00

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T22:10:00+01:00