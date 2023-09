Bordeaux Romantique et Moderniste Grand-Théâtre Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Bordeaux Romantique et Moderniste Grand-Théâtre Bordeaux, 29 novembre 2023, Bordeaux. Bordeaux Romantique et Moderniste Mercredi 29 novembre, 14h30 Grand-Théâtre 3€ (Gratuit Carte Jeune) L’art de vivre bordelais au siècle des Lumières Le temps d’une balade plongez dans le siècle des Lumières qui marqua profondément de son empreinte l’architecture, l’urbanisme et l’art de vivre de Bordeaux et de ses habitants.

29 novembre à 14h30. Rdv place de la Comédie, devant le Grand-Théâtre (Tram B station Grand-Théâtre), 3€ (Gratuit Carte Jeune), réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux

Visite réalisée en partenariat avec le musée d’Aquitaine et l’Opération national de Bordeaux. Grand-Théâtre Place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T14:30:00+01:00 – 2023-11-29T16:00:00+01:00

2023-11-29T14:30:00+01:00 – 2023-11-29T16:00:00+01:00 visite balade Mairie de Bordeaux Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Grand-Théâtre Adresse Place de la Comédie, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Grand-Théâtre Bordeaux latitude longitude 44.842873;-0.574592

Grand-Théâtre Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/