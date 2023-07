Midi musical Grand-Théâtre Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Midi musical Grand-Théâtre Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux. Midi musical Vendredi 17 novembre, 12h30 Grand-Théâtre Récital vocal Claude Debussy, Chansons de Bilitis Henri Duparc, Lamento Ernest Chausson, Chanson Perpétuelle

Le Colibri Benjamin Britten, Cabaret songs George Gershwin, Porgy and Bess (Air de Serena) William Bolcom, Amor, Waitin, Toothbrush time Jake Heggie, Animal passion En savoir plus Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2937 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T12:30:00+01:00 – 2023-11-17T13:30:00+01:00

2023-11-17T12:30:00+01:00 – 2023-11-17T13:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Grand-Théâtre Adresse Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Grand-Théâtre Bordeaux

Grand-Théâtre Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/