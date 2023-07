Now and Now Grand-Théâtre Bordeaux, 5 octobre 2023, Bordeaux.

Now and Now 5 – 15 octobre Grand-Théâtre

Danse | Nouvelle production

Jerome Robbins In The Night

Johan Inger Now and Now – Entrée au répertoire

Pontus Lidberg The Shimmering Asphalt – Entrée au répertoire

L’école suédoise de la danse ne cesse de fasciner depuis les fantasques spectacles parisiens de la compagnie de Rolf de Maré — Les Ballets suédois — dans les années vingt. Pontus Lidberg et Johan Inger perpétuent cette tradition en proposant deux chorégraphies fascinantes, lesquelles entrent au répertoire du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux : l’hypnotique Shimmering Asphalt et le percutant Now and Now. Quant à In the Night, chef-d’œuvre que Robbins créait en 1970 pour le New York City Ballet sur quatre Nocturnes de Chopin, l’œuvre n’a rien perdu de son intensité, oscillant entre virtuosité et poésie.

Production Opéra National de Bordeaux (Now and Now, The Shimmering Asphalt – Avec le concours des Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux)

Production Compañia Nacional de Danza de Madrid (In The Night)

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:20:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:20:00+02:00