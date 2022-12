Rencontre avec Charles Dantzig Grand-Théâtre Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Charles Dantzig Grand-Théâtre, 7 janvier 2023, Bordeaux. Rencontre avec Charles Dantzig Samedi 7 janvier 2023, 18h00 Grand-Théâtre

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

En partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux, dans le cadre du centenaire PROUST, venez rencontrez Charles Dantzig, auteur de « Proust Océan » aux éditions Grasset. Grand-Théâtre Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/k1SI »}, {« link »: « https://urlz.fr/k1SL »}] Rendez-vous au Grand-Théâtre

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/k1SI

La rencontre sera diffusée en direct sur les pages Facebook de la librairie Mollat et de l’Opéra National de Bordeaux.

Venez également assister au récital PROUST de Natalie Dessay le samedi 8 janvier à 15h à l’Auditorium :

https://urlz.fr/k1SL

