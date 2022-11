Rencontre Philippe Torreton Grand-Théâtre, 3 décembre 2022, Bordeaux.

Rencontre Philippe Torreton Samedi 3 décembre, 18h00 Grand-Théâtre

En partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux, dans le cadre de l’événement SHAKESPEARE, venez rencontrez Philippe Torreton, comédien et auteur.

Grand-Théâtre Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Triangle d'Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

En partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux, dans le cadre de l’événement SHAKESPEARE, venez rencontrez Philippe Torreton, comédien et auteur de :

? « Lettre à un jeune comédien » aux éditions Tallandier ;

? « Thank you Shakespeare ! » aux éditions Flammarion.

? Rendez-vous au Grand-Théâtre.

? Retrouvez le livre : https://cutt.ly/IMShKZx

? La rencontre sera diffusée en direct sur les pages Facebook de la librairie Mollat et de l’Opéra National de Bordeaux.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

? SHAKESPEARE, c’est un concert unique le dimanche 4 décembre au Grand -Théâtre, alliant les textes de Shakespeare aux musiques de Francis Poulenc, Benjamin Britten, Hector Berlioz, Ernest Chausson, Johannes Brahms, Erich Wolfgang Korngold, Igor Stravinski et Betty Roe ? https://www.opera-bordeaux.com/concert-du-dimanche…



