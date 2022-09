AU FEMININ – Rencontre avec Fabienne Brugère Grand-Théâtre Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

En partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux, dans le cadre de l’événement AU FEMININ, Grand-Théâtre Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.mollat.com/…/fabienne-brugere-le-peuple-des »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/au-feminin-31972 »}] venez rencontrez Fabienne Brugère philosophe, auteure de l’ouvrage Le Peuple des femmes : un tour du monde féministe. Rendez-vous au Grand-Théâtre Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/…/fabienne-brugere-le-peuple-des… La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat AU FEMININ, ce sont 3 Concerts POP, JAZZ ET MUSIQUES DU MONDE à l’AUDITORIUM : https://www.opera-bordeaux.com/au-feminin-31972

