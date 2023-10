UN DIMANCHE À L’OPÉRA ~TOSCA Grand Théâtre Angers, 5 mai 2024, Angers.

UN DIMANCHE À L’OPÉRA ~TOSCA Dimanche 5 mai 2024, 16h00 Grand Théâtre Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 18 € / Tarif enfant : 13 € / Inclus dans le prix de votre billet : Une navette est mise en place pour vous rendre sur le lieu du spectacle. Merci de réserver ce déplacement au moment de votre achat.

Le drame qui se joue dans Tosca est passionnel, historique et cruel. Le trio constitué par la jeune cantatrice amoureuse et jalouse, le talentueux peintre Mario Cavaradossi et l’abject chef de la police Scarpia a été inventé par le dramaturge français Victorien Sardou. La musique de Puccini a donné vie à ces personnages avec une extraordinaire éloquence, une fièvre de chaque instant, traversée d’éclaircies de tendresse ou de pure poésie. Cette œuvre a depuis longtemps conquis le cœur de tous les amoureux d’opéra. La version de la metteuse en scène italienne Silvia Paoli aurait pu s’appeler Scarpia, tant le chef de la police secrète en est la figure centrale. Il incarne à ses yeux le mal pur, le plus parfait salaud qu’une scène d’opéra n’ait jamais porté. Elle met ainsi en scène le drame nu, la tragédie des corps.

Distribution

Direction musicale Clelia Cafiero | Mise en scène Silvia Paoli | Scénographie Andrea Belli | Collaboration au mouvement Rosabel Huguet | Costumes Valeria Donata Bettella | Lumières Fiammetta Baldisseri | Assistante mise en scène Tecla Gucci | Avec Myrtò Papatanasiu / Izabela Matula, Angelo Villari / Samuele Simoncini, Stefano Meo, Marc Scoffoni, Jean-Vincent Blot, Marc Larcher, Pierrick Boisseau | Maîtrise des Pays de la Loire Direction Pierre-Louis Bonamy | Chœur d’Angers Nantes Opéra

Direction Xavier Ribes | Orchestre National des Pays de la Loire | Costumes réalisés dans les ateliers de l’Opéra national de Lorraine | Décors réalisés à l’atelier Tecno Scena

2h30, entracte compris

Opéra en italien, surtitré en français

