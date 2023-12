ALIOCHA SCHNEIDER et MPL Grand Théâtre Albi, 4 juillet 2024 18:30, Albi.

ALIOCHA SCHNEIDER et MPL Jeudi 4 juillet 2024, 20h30 Grand Théâtre 15 et 23 €

Issu d’une famille d’artistes, Aliocha Schneider le frenchie devenu québécois et touche à tout (il est également acteur au théâtre, au cinéma et dans la série Salade Grecque), livre une folk marquée par l’extraordinaire maturité de sa voix et l’évidence de ses compositions. A découvrir ! Cédric, Manu, Arthur, Julien et Andreas forment ensemble le groupe MPL. Avec des tourbillons de guitares, une basse et des battements électroniques cette formation fabrique la musique de son époque tout en brouillant les pistes du temps.

Grand Théâtre Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

2024-07-04T20:30:00+02:00 – 2024-07-04T23:00:00+02:00

Pause guitare