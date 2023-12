FATOUMATA DIAWARA et BEN HERBERT LARUE Grand Théâtre Albi, 2 juillet 2024 18:30, Albi.

FATOUMATA DIAWARA et BEN HERBERT LARUE Mardi 2 juillet 2024, 20h30 Grand Théâtre 19 et 29€

Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent. Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir l’humain dans le creux de sa main. Dans un univers esthétique qui se joue des espaces et du temps, Fatoumata Diawara navigue entre les genres. Chanteuse, comédienne et auteure-compositrice-interprète malienne, Fatoumata est une artiste inclassable qui, entre tradition et modernité, met au goût du jour les rythmes wassoulou et les techniques vocales de l’Afrique de l’Ouest

Grand Théâtre Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-02T20:30:00+02:00 – 2024-07-02T23:00:00+02:00

Pause guitare