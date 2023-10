Les jambes à son cou : un spectacle ludique et joyeux Grand Théâtre Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Les jambes à son cou : un spectacle ludique et joyeux Grand Théâtre Albi, 17 mai 2024, Albi. Les jambes à son cou : un spectacle ludique et joyeux Vendredi 17 mai 2024, 20h00 Grand Théâtre A partir de 7 ans

Plein 20€ | Réduit 15€ | Moins de 15 ans 12€

avec la Carte SN ALBI-Tarn Plein 18€ | Réduit 14€ Partir du bon pied, se jeter tête la première, avoir le cœur sur la main, finir sur les rotules… Il y en a beaucoup, de ces expressions toutes faites dont nous faisons usage… à tour de bras ! Cela a interpellé l’artiste circassien Jean-Baptiste André qui, avec deux comparses, s’est amusé à prendre ces expressions au pied de la lettre, si l’on ose dire. Un spectacle mêlant jeu sur le langage, cirque, danse et théâtre, que tout le monde applaudira des deux mains ! Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.sn-albi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T20:00:00+02:00 – 2024-05-17T21:00:00+02:00

