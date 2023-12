PROSPECTUS EVE RISSER – EURYTHMIA GRAND THEATRE Albi, 26 janvier 2024, Albi.

PROSPECTUSEve Risser & le Red Desert OrchestraPROSPECTUSLauréat Jazz Migration #9PROSPECTUS forge un son à quatre voix et met l’accent sur la liberté des discours qui se croisent et s’entremêlent. Résolument acoustique, leur musique est brute, spontanée, tellurique. Les compositions influencées par la scène free new yorkaise actuelle et les figures historiques de cette musique (Ornette Coleman, Keith Jarrett, Steve Lacy) sont tour à tour répétitives, épurées ou rugueuses, et laissent place à l’expressivité et au lyrisme des musicien·ne·s.Eve Risser & le Red Desert OrchestraEurythmiaFidèle à son goût des horizons nouveaux, Eve Risser propose ici une réunion entre son Red Desert Orchestra et trois percussionnistes burkinabè. En accueillant les sonorités des balafons, djembés et bara au sein de son orchestre de jazz, Eve Risser crée des images sonores d’une grande puissance, qui oscille entre exquise douceur et danses joyeuses hypnotiques. Guidé par une rythmique entêtante, l’orchestre déploie une entité sonore éblouissante, riche et subtile, renforcée parles fulgurants solos des musiciens et musiciennes d’exception de l’ensemble.

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

GRAND THEATRE Place Amitié entre les Peuples 81000 Albi 81