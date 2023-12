F. POUGET – LE MAXIPHONE GRAND THEATRE Albi, 25 janvier 2024, Albi.

Fred Pouget – Le MaxiphoneNaïssam JalalFred Pouget – Le MaxiphoneSauvageQuand il a redécouvert le répertoire de pièces pour clavecin de Jean-Philippe Rameau, compositeur du XVIIIe siècle, Fred Pouget, clarinettiste, compositeur et arrangeur, y a entendu « un bon vieux groupe de rock avec des riffs entêtants ». D’où le défi lancé par ce musicien au Maxiphone, ensemble éclectique composé pour l’occasion de dix poly-instrumentistes venant d’horizons différents, du jazz, des musiques traditionnelles, des musiques classiques, contemporaines et de l’électro. Aux côtés de Daniel Yvinec, Fred Pouget propose une relecture de ce répertoire et en ravive la puissance mélodique et rythmique !Naïssam JalalHealing RitualsFlutiste vertigineuse et compositrice inspirée et prolifique, Naïssam Jalal est née en France de parents syriens. Elle a assimilé et transcendé l’essence des musiques classiques européennes et arabes, l’art de l’improvisation jazz, l’euphorie du funk ou la vitalité´ des traditions venues d’Afrique. Sa belle trajectoire est ponctuée de perles discographiques et de prestigieuses récompenses telles que le Coup de coeur de l’Académie Charles Cros en 2017 où la Victoire du jazz en 2019. Avec ce nouveau quartet, Healing Rituals (rituels de guérisons), Naïssam Jalal s’entoure de trois superbes musiciens. La musique qui émerge est profonde, puissante, une véritable ode à la vie et à la liberté.

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00

GRAND THEATRE Place Amitié entre les Peuples 81000 Albi 81