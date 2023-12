ARNAUD DOLMEN QUARTET GRAND THEATRE Albi, 24 janvier 2024, Albi.

Arnaud Dolmen quartetAdjusting quartetArnaud Dolmen batteur, compositeur, leader, fait partie des artistes les plus plébiscités de sa génération. Il a été nommé parmi les cinq meilleurs batteurs de jazz de l’année 2021 par Jazz Magazine et Jazz News et distingué « Révélation » aux Victoires du Jazz 2022 ! Ses sources d’inspirations sont nombreuses : du jazz new-yorkais aux musiques mandingues en passant par la complexité rythmique des musiques traditionnelles caribéennes. Toutes ses compositions guidées par un grand sens mélodique créent un univers multiple, énergique, joyeux et généreux dont le dénominateur commun reste le jazz.Sandra NkakéSCARSEntière, authentique et généreuse, Sandra Nkaké est chanteuse et compositrice française née au Cameroun. Récompensée en 2012 d’une Victoire de la Musique, Sandra Nkaké a une voix puissante et singulière qui se déploie sur scène avec une ampleur et un magnétisme unique. Elle se produit pour la première fois à Albi dans le cadre de la tournée de son dernier disque SCARS. « Scars » signifie cicatrices, brèches, entailles du passé. « C’est un disque d’amour. Chanter m’a sauvée, ces cicatrices sont désormais ma force ». Suspendus au souffle majestueux et aux mots de Sandra Nkaké, le répertoire de ce quatrième album est un bijou de chansons soul, puissantes et organiques, qui nous font voyager en apesanteur.

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:00

GRAND THEATRE Place Amitié entre les Peuples 81000 Albi 81