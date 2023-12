KOGOBA BASIGUI GRAND THEATRE Albi, 23 janvier 2024, Albi.

Eve Risser & Naïny DiabatéRed Desert Orchestra Kaladjula Band Kogoba BasiguiUne rencontre géniale entre deux très grandes musiciennes et leur orchestre respectif.Eve Risser est l’une des pianistes et compositrices les plus en vue de la scène jazz européenne, qui dirige le Red Desert Orchestra, et Naïny Diabaté, star de la musique malienne, griotte et chanteuse, mène depuis plus de 10 ans le Kaladjula Band, sextuor malien et féminin. Imaginé et répété sur les deux continents, ce Kogoba Basigui réunit seize musiciens et musiciennes qui sortent de leurs savoir-faire respectifs pour imaginer un métissage de haute volée. Les compositions d’Eve Risser se relient avec grâce aux intonations hypnotiques de Naïny Diabaté. Une rencontre rare pour une musique exceptionnelle !

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-01-23 à 20:00

GRAND THEATRE Place Amitié entre les Peuples 81000 Albi 81