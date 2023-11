Lutins de Noël : un spectacle contre un jouet Grand Théâtre Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Lutins de Noël : un spectacle contre un jouet Grand Théâtre Albi, 9 décembre 2023, Albi. Lutins de Noël : un spectacle contre un jouet Samedi 9 décembre, 14h30 Grand Théâtre Entrée libre dans la limite des places disponibles L’objectif de cette manifestation est de recueillir des cadeaux pour le Noël de ces enfants, par le biais d’un spectacle de danse. En échange d’un jouet neuf non emballé, le public peut obtenir une place pour assister à un florilège de chorégraphies (jazz, hip-hop, classique,…) interprétées par douze écoles de danse albigeoises.

Un jouet neuf, non emballé est le prix d’entrée par personne.

Samedi 9 décembre à 14h30 au Grand Théâtre.

Dans la limite des places disponibles. Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 49 10 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:30:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

