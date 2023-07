Festival riverrun, Scratch Music / Cartographies de rythmes / Natura Morta Grand Théâtre Albi Catégories d’Évènement: Albi

SCRATCH MUSIC

Rencontre entre le Toulouse Improvisers Orchestra et l’ensemble Dedalus autour de performances pour bouteilles, tables, chaises, pierres et instruments. CARTOGRAPHIES DE RYTHMES

Exploration sonore par le compositeur Karl Naegelen à travers sa carte imaginaire du rythme : motifs faussement répétitifs, illusions sonores et approche du rythme… par les fréquences. NATURA MORTA

NATURA MORTA

Récital fleuve de pièces conceptuelles de Michael Pisaro, Eva Maria Houben, Walter Marchetti, Juan Hidalgo, Jordan Dykstra et Erik Satie par le pianiste Reinier Van Houdt.

Grand Théâtre
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

18h30 - 23h30

Gratuit

