Influences : un spectacle entre magie mentale et théâtre Grand Théâtre Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Influences : un spectacle entre magie mentale et théâtre Grand Théâtre, 30 mai 2023, Albi. Influences : un spectacle entre magie mentale et théâtre 30 mai – 1 juin 2023 Grand Théâtre

10/20/25€ CARTE SNA : 18/14€

Excellent magicien autant que comédien, Thierry Collet réinvente de façon jubilatoire les codes du mentalisme pour les mettre au service d’un questionnement politique et citoyen. Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Au cours d’expériences ludiques et sensibles, Thierry Collet pénètre les pensées et les souvenirs des spectateurs, prévoit leurs choix, influence leurs comportements et leurs décisions. Hypnose ? Tour de magie ? Manipulation psychologique ? Dans un équilibre parfait entre austérité du dispositif scénique et humour des situations, Influences met en lumière les stratégies déployées par l’illusionniste, et pointe subrepticement leur proximité avec celles du marketing et de la propagande. Autour du spectacle

Conférence-rencontre « Le réel manipulé » avec Thierry Collet, le mercredi 31 à 15h à la Médiathèque Pierre-Amalric.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T20:30:00+02:00

2023-06-01T21:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Grand Théâtre Adresse Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Ville Albi lieuville Grand Théâtre Albi Departement Tarn

Grand Théâtre Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Influences : un spectacle entre magie mentale et théâtre Grand Théâtre 2023-05-30 was last modified: by Influences : un spectacle entre magie mentale et théâtre Grand Théâtre Grand Théâtre 30 mai 2023 Albi Grand Théâtre Albi

Albi Tarn