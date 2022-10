Jean-François Zygel, enchante Albi Grand Théâtre Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Jean-François Zygel, enchante Albi Grand Théâtre, 14 avril 2023, Albi. Jean-François Zygel, enchante Albi Vendredi 14 avril 2023, 20h30 Grand Théâtre

30/25/10€ CARTE SNA : 18/14€

Senteurs, images, phrases ou sensations se transforment entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies et harmonies : autant de savoureuses compositions improvisées pour découvrir autrement Albi. Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Maître reconnu de l’improvisation, Jean-François Zygel renouvelle le concert classique avec originalité et inventivité. Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur nous fera partager au cours de ce récital exceptionnel un voyage poétique inspiré de ses propres émotions aucoeur d’Albi. Une expérience sensorielle insolite et festive où l’œil entend et l’oreille voit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00

2023-04-14T22:00:00+02:00 @ThibaultStipal

