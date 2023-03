« Boléro » de Ravel Grand Théâtre, 8 avril 2023, Albi.

« Boléro » de Ravel Samedi 8 avril, 20h30 Grand Théâtre 30/25€, moins de 12 ans 20€

L’ex-danseur de Maurice Béjart, entouré d’interprètes prestigieux issus de la Scala de Milan et des Opéras de Paris et de Bordeaux, s’empare du « Boléro » de Ravel dont la lancinante musique est si connue. Créativité chorégraphique et originalité alliées à une grande rigueur sont au programme de cette version qui bouscule les codes pour faire sortir le Boléro du pittoresque. Au cœur d’un plateau épuré, le travail du chorégraphe se concentre sur la danse et la musique de Ravel mais aussi d’extraits de grands ballets du répertoire classique et de créations contemporaines. Il offre ainsi aux spectateurs une poésie corporelle subtile et puissante à la fois pour un somptueux voyage chorégraphique.

Grand Théâtre Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

