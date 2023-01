Momo Grand Théâtre Albi Catégories d’Évènement: Albi

Momo Jeudi 23 mars, 20h30 Grand Théâtre

30€/25€/10€ Carte SNA 18/14€.

Chorégraphe exceptionnel et maître de la danse israélienne, Ohad Naharin présente ce spectacle qui est incontestablement l’un des spectacles de la Scène nationale à ne pas manquer. Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Pour ce nouvel opus, encore en chantier en décembre dernier dans les studios de la compagnie à Tel Aviv, Ohad explore une structure nouvelle. Au plateau, il convoque ainsi dix huit danseurs autour de deux chorégraphies en opposition. L’une est masculine, autonome et ancrée dans son espace fermé, tandis que dans l’autre des danseurs plus légers gravitent comme une constellation autour d’un noyau. En résulte une danse entre animalité et délicatesse, sensualité et énergie qui emporte les spectateurs dans un flux d’émotions.

