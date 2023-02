« Une situation délicate » pour Gérard Darmon et Max Boublil Grand Théâtre Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

« Une situation délicate » pour Gérard Darmon et Max Boublil Grand Théâtre, 18 mars 2023, Albi. « Une situation délicate » pour Gérard Darmon et Max Boublil Samedi 18 mars, 20h30 Grand Théâtre

57/47/29€.

Mêlant vaudeville et boulevard cette pièce d’Alan Ayckbourn (auteur anglais le plus joué dans son pays après Shakespeare) est portée par quatre acteurs irrésistibles. Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Nicolas (Max Boublil) est très amoureux de Julie (Élodie Navarre) et rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe (Gérard Darmon), de vingt ans son aîné et marié à Marianne (Clotilde Courau). Pour cela, elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et fait croire ainsi à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Mais, ce dernier va la suivre et, pensant avoir à faire au père et à la mère, il va devoir redoubler d’imagination pour essayer de se sortir la tête haute de cette situation pour le moins délicate !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:30:00+01:00

2023-03-18T22:00:00+01:00

