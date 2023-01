Berlin Berlin, une comédie à l’Ouest ! Grand Théâtre Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Berlin Berlin, une comédie à l'Ouest ! Vendredi 3 mars, 20h30 Grand Théâtre

27 à 50€

La nouvelle création de Patrick Haudecœur ( T’es à la menthe ou t’es citron ? Silence, on tourne,…) et de Gérald Sibleyras « Berlin, Berlin » est sur les planches du Grand Théâtre Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie L’histoire plonge le spectateur dans les années 1980 au cœur de Berlin-Est. Emma et Ludwig, son fiancé, veulent passer à l’Ouest grâce à un passage secret se trouvant dans l’appartement d’une vieille communiste sénile et malade. Pour cela, Emma se fait engager par son fils, Werner, comme aide- soignante afin de s’occuper de sa mère. Mais c’est sans compter sur le fait que celui-ci travaille pour la Stasi (police secrète est-allemande) et qu’il va tomber fou amoureux d’Emma. La situation tourne rapidement à la catastrophe,… Cette pièce délirante et résolument joyeuse, a remporté les Molières de la meilleure comédie et du meilleur comédien en 2022. Avec Anne Charrier, Maxime D’Aboville, Patrick Haudecœur, Loïc Legendre, Guilhem Pellerin, Marie Lanchas

