Une rencontre étonnante et une proposition stupéfiante sont les points de départ de la pièce « Maman » jouée au Grand Théâtre. Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Jeanne (Vanessa Paradis, pour sa première fois sur les planches) une quinquagénaire sort de sa boutique de vêtements pour femmes enceintes « Maman. » Il fait nuit et, emmitouflée dans un manteau de fourrure, elle attend un taxi. Voilà qu’un jeune homme (Simon Thomas) l’aborde, comme une femme qu’elle n’est pas, en lui demandant « C’est combien. ? » Celle-ci pourrait s’en offusquer, mais elle se retrouve hantée par ce garçon abandonné et cabossé par la vie qui lui rappelle son fils disparu. Jeanne saisit alors cette chance de devenir enfin la mère qu’elle aurait aimé être.

À travers cette pièce écrite sur-mesure pour sa compagne Vanessa Paradis, l’écrivain et réalisateur Samuel Benchetrit, livre ici une réflexion sensible sur la féminité mais aussi la maternité.

