*MELT (Pali Meursault & Thomas Tilly) + SCULPTER LA VOUTE (Olga Kokcharova ) Grand Théâtre, 4 février 2023, Albi. *MELT (Pali Meursault & Thomas Tilly) + SCULPTER LA VOUTE (Olga Kokcharova ) Samedi 4 février, 17h00 Grand Théâtre

Gratuit

Dans le cadre de la Semaine du Son organisée par le GMEA, 2 performances : « *MELT » autour de la fonte des glaciers & « SCULPTER LA VOUTE » autour du parcours de vie du bois

Grand Théâtre
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Performance de Pali Meursault & Thomas Tilly

& échanges sur la fonte des glaciers

Pendant l’été 2020, Pali Meursault et Thomas Tilly ont plongé leurs micros, hydrophones et capteurs sismiques au fond des crevasses, dans les torrents glaciaires pour en ausculter les vibrations sonores. *melt est une performance explorant ces enregistrements captés sur le terrain, mais aussi les propriétés instrumentales de la glace, sonifiée et manipulée sur scène, et dont la fonte révèle un monde sonore organique et éphémère.

Suclpter la voute

Performance d’Olga Kokcharova

& échanges sur le parcours de vie du bois

Sculpter la voûte propose d’explorer le cheminement sonore dans l’intimité de la relation au bois depuis un arbre vivant mis en vibration par la circulation de la sève jusqu’au bois de résonance qui devient instrument dans les mains d’un·e luthier·ère, puis vibre ensemble avec le corps d’un·e musicien·ne.

