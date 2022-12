« Ruptures » – Une réflexion dansée sur la migration Grand Théâtre Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarifs : carte SNA 18/14€, normal 25€, réduit 20 € et moins de 12 ans 10€.

Le Grand Théâtre accueille le 24 janvier 2023 la compagnie « Dans6T » qui présentera « Ruptures », une création chorégraphique entre danse contemporaine et hip-hop, signée Bouziane Bouteldja. Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Écrite pour sept interprètes danseurs venus de France, du Maroc et d’Algérie, la pièce interroge ici la notion d’identité mais aussi sur le déplacement de ces millions de gens poussés par l’espérance d’une vie meilleure. En partant de danses comme le gumboot, le pantsula, la danse gnawa et de danses traditionnelles, Bouziane Bouteldja explore, au coeur d’une dramaturgie ciselée, les corps en déplacement perpétuel et dessine cette magnifique pièce empreinte de dignité, de puissance et d’émotion.

Réservations : 05 63 38 55 56

