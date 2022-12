Lutins de Noël : un spectacle contre un jouet Grand Théâtre Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Lutins de Noël : un spectacle contre un jouet Grand Théâtre, 10 décembre 2022, Albi. Lutins de Noël : un spectacle contre un jouet Samedi 10 décembre, 14h30 Grand Théâtre

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec des associations caritatives, le CCAS de la Ville d’Albi (CCAS) organise le 10 décembre au Grand Théâtre la 18e édition des « Lutins de Noël » au profit des enfants défavorisés. Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie L’objectif reste le même : recueillir des cadeaux pour le Noël de ces enfants. Plusieurs écoles de danse albigeoises se produiront sur la scène du Grand Théâtre. Le prix d’entrée, un jouet neuf, fera un heureux lors d’une fête organisée avant Noël par les associations caritatives. Dimanche 10 décembre à 14h30 au Grand Théâtre.

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T14:30:00+01:00

2022-12-10T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Grand Théâtre Adresse Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Ville Albi lieuville Grand Théâtre Albi Departement Tarn

Grand Théâtre Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Lutins de Noël : un spectacle contre un jouet Grand Théâtre 2022-12-10 was last modified: by Lutins de Noël : un spectacle contre un jouet Grand Théâtre Grand Théâtre 10 décembre 2022 Albi Grand Théâtre Albi

Albi Tarn