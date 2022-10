Découvrez les coulisses du Grand Théâtre Grand Théâtre Albi Catégories d’évènement: Albi

Découvrez les coulisses du Grand Théâtre Lundi 14 novembre, 18h30 Grand Théâtre

Gratuit mais inscription obligatoire

L’équipe de la Scène Nationale propose une visite gratuite du Grand Théâtre et de ses coulisses. Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Une occasion unique de découvrir l’architecture et le fonctionnement du bâtiment conçu par Dominique Perrault. Une découverte des salles et des espaces habituellement ouverts au public mais également des plateaux, des espaces techniques, des loges et autres lieux normalement fermés.

Un voyage privilégié, au cœur d’un théâtre qui, fait vivre la culture au cœur d’Albi.

