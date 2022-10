Ballets et danses d’Ukraine Grand Théâtre Albi Catégories d’évènement: Albi

Ballets et danses d’Ukraine Grand Théâtre, 13 novembre 2022, Albi. Ballets et danses d’Ukraine Dimanche 13 novembre, 17h00 Grand Théâtre

Tarifs : 22/15€

Après cinq ans d’absence, danseurs et choristes ukrainiens sont de retour sur la scène du Grand Théâte, à l’initiative de l’association albigeoise « Tarn Ukraine ». Grand Théâtre Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Composée d’une quarantaine de jeunes âgés de 15 à 25 ans, la troupe « Joyeux petits souliers » est actuellement en tournée pour récolter des fonds afin d’aider les structures médicales et les orphelinats de Lviv en Ukraine qui accueillent notamment les malades et les orphelins victimes de la catastrophe de Tchernobyl.

Accompagnés des chanteurs du groupe ukrainien « Orpheus »,

les « Joyeux petits souliers » présentent un spectacle haut en couleur avec des danses traditionnelles ac compagnées de chants orthodoxes, d’airs classiques et folkloriques.

