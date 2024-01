LA MOUSTACHE GRAND THEATRE 3T Toulouse, samedi 6 avril 2024.

Une pièce de Sacha JUDASZKO et Fabrice DONNIO, avec la troupe des 3T. L’histoire :C’est le jour J pour Sylvain. Il doit rencontrer son futur beau-père, passer un entretien d’embauche et prendre de grandes décisions. Alors qu’il se prépare, une panne d’électricité l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une moustache… la moustache d’Hitler. Quand l’homme le plus discret de la terre se retrouve avec la chose la plus voyante et dérangeante au milieu du visage… ça promet !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-04-06 à 21:00

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31