TOC TOC GRAND THEATRE 3T Toulouse, mardi 2 avril 2024.

Une comédie à 7 personnages de Laurent Baffie. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire :Prenez six patients atteints de TOC différents, une salle d’attente, un médecin qui n’arrive jamais, une secrétaire dépassée et vous obtenez, sans aucun doute, un huis-clos surprenant et totalement hilarant. 93% des personnes interrogées avouent avoir au moins un TOC, et vous ?

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-04-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31