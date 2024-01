LES BONOBOS GRAND THEATRE 3T Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse LES BONOBOS GRAND THEATRE 3T Toulouse, 15 février 2024, Toulouse. Une comédie à 6 personnages de Laurent Baffie. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire :Alex est aveugle, Dany sourd et Ben muet. Leur irrésistible envie de copuler les range définitivement dans la catégorie des Bonobos. Bonne nouvelle, 3 femmes ont accepté un rendez-vous ! Leur nouveau challenge ? Les rencontrer et les séduire en cachant leurs handicaps respectifs.

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:00
GRAND THEATRE 3T
40, RUE GABRIEL PÉRI
31300 Toulouse

