TOC TOC GRAND THEATRE 3T Toulouse, 6 janvier 2024, Toulouse.

Une comédie à 7 personnages de Laurent Baffie. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoirePrenez six patients atteints de TOC différents, une salle d’attente, un médecin qui n’arrive jamais, une secrétaire dépassée et vous obtenez, sans aucun doute, un huis-clos surprenant et totalement hilarant.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-01-06 à 21:00

Réservez votre billet ici

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31