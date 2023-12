LES BONOBOS GRAND THEATRE 3T Toulouse, 30 décembre 2023, Toulouse.

Une comédie à 6 personnages de Laurent Baffie. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoire :Alex est aveugle, Dany sourd et Ben muet. Leur irrésistible envie de copuler les range définitivement dans la catégorie des Bonobos. Bonne nouvelle, 3 femmes ont accepté un rendez-vous ! Leur nouveau challenge ? Les rencontrer et les séduire en cachant leurs handicaps respectifs. Avec ces trois-là, ça tourne vite au délire… et plus c’est énorme, plus on rit !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2023-12-30 à 21:00

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse Haute-Garonne