Match amical féminines : CMOB vs Girondins de Bordeaux Grand Terrain synthétique de Séguinaud, plaine des sports Griffons Séguinaud, 12 octobre 2022, Bassens. Match amical féminines : CMOB vs Girondins de Bordeaux Mercredi 12 octobre, 19h30 Grand Terrain synthétique de Séguinaud, plaine des sports Griffons Séguinaud Match amical féminines : CMOB vs Girondins de Bordeaux Grand Terrain synthétique de Séguinaud, plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’équipe féminines des Girondins de Bordeaux à Bassens. Mercredi 12 octobre à 19h30 les séniors féminines de Bassens qui évoluent en régional 1 vont accueillir sur le terrain Dubernard l’équipe professionnelle ligue 1 des Girondins de Bordeaux féminine pour un match amical ouvert au public. Rendez-vous demain mercredi 12 octobre, plaine des Sports Seguinaud pour encourager les joueuses Bassenaises !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T19:30:00+02:00

2022-10-12T21:30:00+02:00

