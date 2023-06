Parcours autour de l’orgue : découvrez l’orgue de ce temple protestant Grand temple Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Parcours autour de l’orgue : découvrez l’orgue de ce temple protestant Grand temple Nîmes, 17 septembre 2023, Nîmes. Parcours autour de l’orgue : découvrez l’orgue de ce temple protestant Dimanche 17 septembre, 11h30 Grand temple Gratuit. Entrée libre. L’association Les Orgues des Temples protestants de Nîmes vous propose de découvrir cet orgue à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’orgue construit vers 1814 par Pierre Martin a été modifié par Vincent Cavaillé-Coll en 1872 avec l’ajout d’un nouveau clavier.

Présentation et audition de l’orgue par Evert Van de Poll. Grand temple Place du Grand Temple, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Ancienne église du couvent des Dominicains, elle a été érigée entre 1714 et 1736. Vendue comme bien national pendant la Révolution, elle est affectée au culte protestant depuis 1792. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

