Nîmes Découvrez un temple protestant du XVIIIe siècle Grand temple Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Découvrez un temple protestant du XVIIIe siècle 16 et 17 septembre Grand temple Gratuit. Entrée libre. Initialement chapelle du couvent des dominicains (XVIIIe siècle), le grand temple est construit dans un style Baroque languedocien. Racheté pendant la Révolution française comme bien national et depuis affecté au culte réformé, le grand temple vous propose désormais de le découvrir à l’occasion d’une visite libre lors des Journées européennes du patrimoine. Grand temple Place du Grand Temple, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Ancienne église du couvent des Dominicains, elle a été érigée entre 1714 et 1736. Vendue comme bien national pendant la Révolution, elle est affectée au culte protestant depuis 1792. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

